В Новосибирской области затопило 45 приусадебных и 50 дачных участков

В Новосибирской области затоплены 45 приусадебных и 50 дачных участков. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «atas.info».
В Новосибирской области развернуты масштабные меры по сдерживанию паводка, мобилизовав региональные министерства и МЧС.
По сообщению МАСС в социальных сетях, спасатели приступили к распиливанию и взрыванию льда на реках. Эти мероприятия, проведенные на реках Иня, Карасук и других, позволили снизить уровень паводковых вод. Специалисты также откачали талые воды и оказали помощь жителям затопленных населенных пунктов.
В настоящее время в нескольких районах региона подтоплены 45 приусадебных участков и один жилой дом, а также 50 дачных участков в СНТ. В местах с критическим уровнем воды круглосуточно дежурят спасатели и медики, оказывая адресную помощь населению.
Наготове находятся 19 гидротехнических сооружений, которые призваны контролировать паводок в 12 муниципалитетах и одном городском округе.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что число подтопленных участков в Новосибирской области уменьшилось на 20%.