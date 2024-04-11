В Новосибирской области затопило 45 приусадебных и 50 дачных участков

По сообщению МАСС в социальных сетях, спасатели приступили к распиливанию и взрыванию льда на реках. Эти мероприятия, проведенные на реках Иня, Карасук и других, позволили снизить уровень паводковых вод. Специалисты также откачали талые воды и оказали помощь жителям затопленных населенных пунктов.