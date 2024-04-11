Юрист из НСО рассказал, могут ли казнить террористов за атаку в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» все чаще стали упоминать тему возвращения смертной казни, как самое строгое наказание для преступников. Юрист новосибирской компании «Кучеренко и Помельцев» Никита Севрюгин рассказал в интервью Сиб.фм, возможно ли это. Юрист отметил, что на данный момент казнь террористов возможна, только если их отправят в страну, где смертная казнь разрешена. Например, такой страной является Республикой Беларусь. Отправить туда совершивших атаку на концертный зал можно в рамках соглашения о Союзном государстве.