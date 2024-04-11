Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туманный Владивосток: белая пелена превратила город в загадочное место

Водителей призывают быть предельно внимательными и острожными.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

Утро во Владивостоке началось с густого и плотного тумана. Когда жители выглянули в окно, вместо привычного городского пейзажа их встретила мистическая картина, где здания и деревья таились за белой завесой, сообщает ИА PrimaMedia.

Особенно туманным оказался район Ладыгина, где видимость на дороге была сильно ограничена.

«На Ладыгина туманище, не видно дальше 5 метров», — поделился своим впечатлением один из местных жителей.

Район Тихой тоже оказался во власти белёсой дымки. Здесь туманы довольно частое явление, особенно с наступлением тёплых времен года. Также часто туман окутывает и объездную, и это становится настоящей проблемой для водителей: чтобы передвигаться по дороге, автомобилисты включают «аварийку». В этом случае они хоть как-то становятся заметными друг для друга.

Напомним, сегодня, 11 апреля, во Владивостоке облачно, временами слабая морось, туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +4…+6°C, в пригороде до +10°C.