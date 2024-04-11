Туманный Владивосток: белая пелена превратила город в загадочное место

Район Тихой тоже оказался во власти белёсой дымки. Здесь туманы довольно частое явление, особенно с наступлением тёплых времен года. Также часто туман окутывает и объездную, и это становится настоящей проблемой для водителей: чтобы передвигаться по дороге, автомобилисты включают «аварийку». В этом случае они хоть как-то становятся заметными друг для друга.