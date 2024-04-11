Порт Владивостока отрисовали для компьютерной игры в России

В онлайн-игре «Мир кораблей» (12+) появилась столица Дальнего Востока — Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia. Один из крупнейших разработчиков игр в России начал продвижение дальневосточного региона.
Как подчеркнули в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока, этот регион получает в последнее время максимум внимания. Здесь реализуются новые инвестиционные проекты и социальные программы, направленные на улучшение жизни людей, а потому и поток туристов становится больше. Рассказывать о Дальнем Востоке Lesta Games начали с Владивостока.
«Наша задача — напомнить игрокам о регионе с помощью игры, увлечь их его историей и природной красотой. Жителям региона будет интересно увидеть свою малую родину в отечественной игре.», — рассказал Роман Ефремов, операционный директор «Мира кораблей»(12+), ГК «Леста Игры».
Владивосток стал доступен в картах с 10 апреля. Его, кстати, воспроизводили в игре по фотографиям 1945−1950 годов. Напомним, в 2020 году в свет впервые вышел трейлер игры про уничтоженный Владивосток, зомби и американца.