Порт Владивостока отрисовали для компьютерной игры в России

Как подчеркнули в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока, этот регион получает в последнее время максимум внимания. Здесь реализуются новые инвестиционные проекты и социальные программы, направленные на улучшение жизни людей, а потому и поток туристов становится больше. Рассказывать о Дальнем Востоке Lesta Games начали с Владивостока.