Самолеты, пассажиры и хабаровский аэропорт глазами дальневосточных фотографов: яркие снимки споттеров

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Когда мы фотографируем аэропорт, людей с чемоданами, взлетную полосу, самолеты и облака, мы даже не подозреваем, что занимаемся авиаспоттингом.
Сами споттеры — это любители авиации с фотоаппаратами или авиационные фотографы. Эти люди коллекционируют самолеты. Такое вот хобби. Если для кого-то фотографировать природу и людей — вполне привычное занятие, то для авиаспоттеров кадры авиалайнеров и бурная жизнь аэропорта — большая страсть и настоящее искусство.
Сегодня на третьем этаже в хабаровском аэропорту проходит выставка фотографов из разных городов. Как они видят самолеты — смотрите в нашем фоторепортаже.