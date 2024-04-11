Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты, пассажиры и хабаровский аэропорт глазами дальневосточных фотографов: яркие снимки споттеров

Наверняка у каждого в архиве завалялось хоть одно фото самолета или снимок из окна воздушного судна.

45

Когда мы фотографируем аэропорт, людей с чемоданами, взлетную полосу, самолеты и облака, мы даже не подозреваем, что занимаемся авиаспоттингом.

Сами споттеры — это любители авиации с фотоаппаратами или авиационные фотографы. Эти люди коллекционируют самолеты. Такое вот хобби. Если для кого-то фотографировать природу и людей — вполне привычное занятие, то для авиаспоттеров кадры авиалайнеров и бурная жизнь аэропорта — большая страсть и настоящее искусство.

Сегодня на третьем этаже в хабаровском аэропорту проходит выставка фотографов из разных городов. Как они видят самолеты — смотрите в нашем фоторепортаже.