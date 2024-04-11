Самолеты, пассажиры и хабаровский аэропорт глазами дальневосточных фотографов: яркие снимки споттеров

Сами споттеры — это любители авиации с фотоаппаратами или авиационные фотографы. Эти люди коллекционируют самолеты. Такое вот хобби. Если для кого-то фотографировать природу и людей — вполне привычное занятие, то для авиаспоттеров кадры авиалайнеров и бурная жизнь аэропорта — большая страсть и настоящее искусство.