Хабаровский «Амур» продлил контракт с Вячеславом Грецким

Хоккейный клуб «Амур» и нападающий Вячеслав Грецкий заключили двухсторонний контракт на следующий сезон КХЛ. Этот белорусский форвард является одним из лучших силовых игроков в Лиге и лучшим среди нападающих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Грецкий провел в «Амуре» 43 матча с учетом плей-офф, при показателе полезности «плюс три». При среднем игровом времени в 11,5 минут нападающий провел 133 силовых приема. Средний показатель белорусского игрока — более трех силовых приемов за матч.
— Для меня большая честь находиться в такой команде, которая ставит перед собой амбициозные цели. Условия в команде и отношение руководства на высоком уровне, слова всегда совпадают с делом. Это показывает то, что нам готовы помогать достигать поставленных целей. На следующий сезон остается большая часть команды и это очень здорово. За время «регулярки» и плей-офф мы смогли узнать друг друга и притереться, — рассказал Вячеслав Грецкий.
Также он добавил, что приложит все усилия, чтобы новый сезон стал для «Амура» еще лучше. А достижению побед помогут хабаровские болельщики, которые в этом сезоне круто поддерживали команду.