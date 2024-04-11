Хабаровский «Амур» продлил контракт с Вячеславом Грецким

— Для меня большая честь находиться в такой команде, которая ставит перед собой амбициозные цели. Условия в команде и отношение руководства на высоком уровне, слова всегда совпадают с делом. Это показывает то, что нам готовы помогать достигать поставленных целей. На следующий сезон остается большая часть команды и это очень здорово. За время «регулярки» и плей-офф мы смогли узнать друг друга и притереться, — рассказал Вячеслав Грецкий.