Кемеровчане жалуются на ямы по пояс во дворе на ул. Металлистов

«Мы установили, что провал находится непосредственно на детской площадке. Коммунальщики быстро, но неаккуратно засыпали яму мелким щебнем, не подумав о безопасности такого покрытия. Здесь и взрослый может уйти под воду, не то что ребёнок», — отметил координатор Молодёжного крыла Народного в Кемеровской области Владимир Козырев.