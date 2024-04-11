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Кемеровчане жалуются на ямы по пояс во дворе на ул. Металлистов

Рядом с опасным двором игровая площадка и детсад.

Кемеровчане с ул. Металлистов, 18 жалуются на сплошные ямы во дворе с приходом весны. По словам людей, один житель даже проваливался по пояс в воду на участке детской площадки за жилыми домами.

«У меня ребёнок, всегда здесь гуляем. После происшествия территорию даже не огородили! Мы просим навести порядок в нашем дворе и сделать его безопасным», — рассказывает местная жительница Евгения Корнева.

Активисты проверили жалобы людей и направили обращение главе города с просьбой привести двор в порядок.

«Мы установили, что провал находится непосредственно на детской площадке. Коммунальщики быстро, но неаккуратно засыпали яму мелким щебнем, не подумав о безопасности такого покрытия. Здесь и взрослый может уйти под воду, не то что ребёнок», — отметил координатор Молодёжного крыла Народного в Кемеровской области Владимир Козырев.