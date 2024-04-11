Дальневосточники присматриваются к рынку восстановленных смартфонов

Если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале этого года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.