Хабаровский край передал мебель для школы в Дебальцево

Хабаровский край продолжает оказывать помощь в восстановлении подшефному городу Дебальцево Донецкой Народной Республики. В этот раз регион-шеф передал для школы № 2 мебель для учебных классов, столовой, учительской и раздевалки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Саму школу также помогают восстанавливать специалисты из Хабаровского края. Большая часть работ уже завершена и сейчас идет прокладка внутренних коммуникаций: устройство внутренних сетей вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации и системы отопления. Помимо школы хабаровчане завершают восстановление детского сада «Звездочка»: окончена отделка стен, уложена брусчатка, установлено ограждение и обновлены игровые площадки.
Кроме того, выполняется ремонт дороги по улице Бакинская недалеко от железнодорожного вокзала города. Напомним, последние полтора года с помощью специалистов из Хабаровского края в Дебальцево восстанавливают школы, детские сады, библиотеки, центр детского творчества, дороги. Также возведена большая спортивная площадка под символичным названием «Амур».