Хабаровский край передал мебель для школы в Дебальцево

Кроме того, выполняется ремонт дороги по улице Бакинская недалеко от железнодорожного вокзала города. Напомним, последние полтора года с помощью специалистов из Хабаровского края в Дебальцево восстанавливают школы, детские сады, библиотеки, центр детского творчества, дороги. Также возведена большая спортивная площадка под символичным названием «Амур».