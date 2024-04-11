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В Кемерове открылась регистрация на Тотальный диктант

Кемеровчане проверят знания таким образом четырнадцатый раз.

В Кемерове открылась регистрация на площадки Тотального диктанта, который состоится 20 апреля. Это будет четырнадцатый раз, когда кемеровчане поучаствуют в проверке своей грамотности.

«У всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. В год двадцатилетия акции текст для диктанта подготовила известная писательница Анна Матвеева», — пишут организаторы диктанта.

Всего в городе будет работать шесть площадок, где можно написать диктант, однако часть из них закрытые или требуют обязательной регистрации. На каждой будут свои лекторы.