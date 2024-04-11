Из Таштагольского района, где затопило 44 дома, вывезли 71 кузбассовца

Тем временем следователи проводят доследственную проверку по факту «дрейфующего» понтонного моста в Междуреченске. Там накануне люди решили перейти мост, хотя ледовая переправа уже была закрыта, он оторвался и пошёл по реке. Кузбассовцам помогли добраться до берега, они не пострадали.