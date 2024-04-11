Из Таштагольского района, где затопило 44 дома, вывезли 71 кузбассовца

Как сообщает глава Таштагольского района Андрей Орлов, оперативный штаб продолжает работу в п. Усть-Кабырза, где накануне уровень воды превысил критический на 90 см и составил 540 см.
«Зона подтопления расширилась, по состоянию на 23.00 были затоплены 44 домовладения. Группировка усилена спасателями и сотрудниками пожарного отряда № 5 МЧС РФ. 10 апреля для ликвидации ледовых заторов проведены взрывные работы на реке Мрассу, на слиянии Мрассу и Пызаса», — докладывает чиновник.
В пункты временного размещения и к родственникам вывезли 71 человека (в пунктах находилось утром 11 апреля 44 человека). Также в 16.56 в посёлке отключили электроснабжение для безопасности людей.
Андрей Орлов призывает звонить в 112 тем, кто точно знает о людях, нуждающихся в помощи в зоне подтопления.
Тем временем следователи проводят доследственную проверку по факту «дрейфующего» понтонного моста в Междуреченске. Там накануне люди решили перейти мост, хотя ледовая переправа уже была закрыта, он оторвался и пошёл по реке. Кузбассовцам помогли добраться до берега, они не пострадали.