Севший в поле под Новосибирском Airbus A320 не вернут к полетам

«Уральские авиалинии» не планируют возвращать к полетам самолет Airbus A320, который экстренно сел в поле под Новосибирском. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Веру Гасникову.
По ее словам, компания оценила все риски и решили не возвращать воздушное судно к эксплуатации. В предыдущие семь месяцев разрабатывался план вывоза самолета с поля. Среди вариантов были транспортировка полностью, по частям, взлет с замерзшего грунта. Однако расчеты показали, что плотность грунта недостаточна. Также был вариант, чтобы построить взлетную полосу. Однако это слишком затратно.
Аренда поля обошлась авиакомпании в 1,2 млн рублей, 9,3 млн рублей потратили на другие затраты (транспорт, контейнеры, охрана). Еще одна статья расходов — поддержка технического состояния воздушного судна.
Напомним, 12 сентября 2023 гола Airbus A320 летел из Сочи в Омск. Во время захода на посадку сработала сигнализация неисправности зеленой гидросистемы. Экипаж решил уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако долететь до туда не хватило топливо. В результате воздушное судно село в поле.