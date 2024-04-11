Севший в поле под Новосибирском Airbus A320 не вернут к полетам

По ее словам, компания оценила все риски и решили не возвращать воздушное судно к эксплуатации. В предыдущие семь месяцев разрабатывался план вывоза самолета с поля. Среди вариантов были транспортировка полностью, по частям, взлет с замерзшего грунта. Однако расчеты показали, что плотность грунта недостаточна. Также был вариант, чтобы построить взлетную полосу. Однако это слишком затратно.