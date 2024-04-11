Хабаровск приготовился к большому ледоходу на Амуре

Весна 2024 года в Хабаровске, скорее всего, станет самой тёплой за всю историю крупнейшего города Дальнего Востока России. По крайней мере, такое развитие событий метеорологи региона не исключают, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
И в самом деле: ещё нет и середины апреля, а на улицах краевой столицы почти не встретишь сугробов — если какой из них ещё цепляется за тень, то это явно ненадолго.
Хабаровчане переоделись и переобулись по сезону и, вместе с гостями города, с нетерпением ждут начала ледохода на Амуре — символа того, что лето не за горами..
Корреспондент агентства запечатлел моменты наступающей весны в центре Хабаровска и предлагает всем прочувствовать их в прогулках по городу.