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Хабаровск приготовился к большому ледоходу на Амуре

С каждым днём в крупнейшем городе Дальнего Востока всё больше весны.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
6фотографий

Весна 2024 года в Хабаровске, скорее всего, станет самой тёплой за всю историю крупнейшего города Дальнего Востока России. По крайней мере, такое развитие событий метеорологи региона не исключают, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

И в самом деле: ещё нет и середины апреля, а на улицах краевой столицы почти не встретишь сугробов — если какой из них ещё цепляется за тень, то это явно ненадолго.

Хабаровчане переоделись и переобулись по сезону и, вместе с гостями города, с нетерпением ждут начала ледохода на Амуре — символа того, что лето не за горами..

Корреспондент агентства запечатлел моменты наступающей весны в центре Хабаровска и предлагает всем прочувствовать их в прогулках по городу.