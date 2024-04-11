В Сибири власти переселили пенсионерку из аварийного жилья в барак

В Лесосибирске 72-летнюю женщину из одного аварийного дома переселили в другой. Об этом рассказали в прокуратуре.
Пожилая женщина-инвалид столкнулась с обманом при обмене своего аварийного жилья на новое. Администрация предоставила ей помещение, купленное за 2 млн рублей и негодное для проживания. Женщине пришлось остаться в своём жилье. Она обратилась в прокуратуру.
Выяснилось, что на этапе подписания документов о приобретении нового жилья те, кто отвечал за это не заметили, что в квартире нет даже умывальника, а пол и потолок разрушены.
На стенах краска отслаивалась, а ванна шаталась. Ширина входной двери составляла всего 65 см.
Прокуратура встала на защиту пенсионерки и потребовала признать муниципальный контракт недействительным, а продавца — вернуть деньги. Прокурор помог получить качественное жильё, куда женщина уже переехала.
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследования контролирует прокуратура.
Ранее сообщалось о том, что красноярская детская больница выплатить компенсацию 15-летней девочке, которая получила травму глаз, находясь в медучреждении.