Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сибири власти переселили пенсионерку из аварийного жилья в барак

Прокуратура Лесосибирска помогла пенсионерке получить нормальную квартиру.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Лесосибирске 72-летнюю женщину из одного аварийного дома переселили в другой. Об этом рассказали в прокуратуре.

Пожилая женщина-инвалид столкнулась с обманом при обмене своего аварийного жилья на новое. Администрация предоставила ей помещение, купленное за 2 млн рублей и негодное для проживания. Женщине пришлось остаться в своём жилье. Она обратилась в прокуратуру.

Выяснилось, что на этапе подписания документов о приобретении нового жилья те, кто отвечал за это не заметили, что в квартире нет даже умывальника, а пол и потолок разрушены.

На стенах краска отслаивалась, а ванна шаталась. Ширина входной двери составляла всего 65 см.

Прокуратура встала на защиту пенсионерки и потребовала признать муниципальный контракт недействительным, а продавца — вернуть деньги. Прокурор помог получить качественное жильё, куда женщина уже переехала.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследования контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось о том, что красноярская детская больница выплатить компенсацию 15-летней девочке, которая получила травму глаз, находясь в медучреждении.

ЖКХ