Песцы покусали 9 жителей Красноярского края с начала года

«Не исключено, что скоро песцы передадут эстафету красноярским товарищам — сусликам. Ведь ежегодно жители краевого центра и его гости сталкиваются с агрессией этих животных. Стоит отметить, что в этом году в крае ещё не зарегистрировано ни одного случая укуса сусликом», — добавили в Роспотребнадзоре.