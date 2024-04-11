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Песцы покусали 9 жителей Красноярского края с начала года

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: Соцсети

С начала 2024 года девять жителей края обратились в медучреждения после того, как их покусали песцы. Среди пострадавших был 13-летний ребенок. Все укушенные проживают в Дудинке, Норильске и Диксоне.

В ведомстве напоминают, что зверьки милые, но опасные. С ними не нужно контактировать, пытаться погладить. Дело в том, что почти во всех случаях виновниками нападений стали сами люди.

«Не исключено, что скоро песцы передадут эстафету красноярским товарищам — сусликам. Ведь ежегодно жители краевого центра и его гости сталкиваются с агрессией этих животных. Стоит отметить, что в этом году в крае ещё не зарегистрировано ни одного случая укуса сусликом», — добавили в Роспотребнадзоре.

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флора и фауна