Песцы покусали 9 жителей Красноярского края с начала года

С начала 2024 года девять жителей края обратились в медучреждения после того, как их покусали песцы. Среди пострадавших был 13-летний ребенок. Все укушенные проживают в Дудинке, Норильске и Диксоне.
В ведомстве напоминают, что зверьки милые, но опасные. С ними не нужно контактировать, пытаться погладить. Дело в том, что почти во всех случаях виновниками нападений стали сами люди.
«Не исключено, что скоро песцы передадут эстафету красноярским товарищам — сусликам. Ведь ежегодно жители краевого центра и его гости сталкиваются с агрессией этих животных. Стоит отметить, что в этом году в крае ещё не зарегистрировано ни одного случая укуса сусликом», — добавили в Роспотребнадзоре.