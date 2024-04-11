В Гурьевском округе ограничили движение транспорта в посёлок Раздольный

Как сообщает глава Гурьевского округа Станислав Черданцев, с 11 апреля ограничено движение транспорта через переправу в посёлок Раздольный.
«В результате интенсивного снеготаяния произошёл подъём воды в реке Малый Бачат и перелив через дорожное плотно. Вследствие чего временно ограничено движение на участке автодороги», — отписался чиновник.
По его словам, все необходимые меры безопасности приняты и выставлены предупреждающие знаки. Объехать можно по другой дороге.
Тем временем в Таштагольском районе продолжает работу оперативный штаб, где накануне в п. Усть-Кабырза уровень воды превысил критический на 90 см и составил 540 см.