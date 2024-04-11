Более 40% красноярцев хотели бы работать в частной компании

Согласно результатам, 43% респондентов предпочтут трудоустройство в частной компании. 27% хотели бы работать на себя, в том числе как индивидуальные предприниматели, самозанятые или фрилансеры, а еще 27% выберут работу в госкомпании. Наименее популярный вариант — работа в общественной организации, так ответили 2% опрошенных.