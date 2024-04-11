Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40% красноярцев хотели бы работать в частной компании

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей СФО — в частности, Красноярского края, и выяснила, где бы они предпочли работать.

Источник: Freepik

Согласно результатам, 43% респондентов предпочтут трудоустройство в частной компании. 27% хотели бы работать на себя, в том числе как индивидуальные предприниматели, самозанятые или фрилансеры, а еще 27% выберут работу в госкомпании. Наименее популярный вариант — работа в общественной организации, так ответили 2% опрошенных.

К работе на себя больше всего склонны представители сферы маркетинга и рекламы — 31%, самую высокую готовность к трудоустройству в государственных компаниях продемонстрировали специалисты из сферы производства — 45%, а предпочтение работе в частных компаниях отдают ИТ-специалисты — 66%.

занятость
социология