В Иркутске мужчина исчез, выйдя из гостиницы

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, около 16 часов 26 марта мужчина вышел из гостиницы «Фианит» на улице Цимлянская, и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы:
на вид 50 лет, рост 176−178 см, среднее телосложение; волосы темные с проседью, глаза серо-голубые; был одет: черная кожаная куртка, футболка темного цвета с коротким рукавом, трико черно-синие; с собой у пропавшего был черный рюкзак и черно-красная спортивная сумка.
Всех, кто хоть что-нибудь знает о местонахождении Павла Курских, просят позвонить по телефонам:
89041348258, 89140070273.