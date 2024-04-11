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В Иркутске мужчина исчез, выйдя из гостиницы

В Иркутске правоохранители ищут без вести пропавшего Павла Курских, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, около 16 часов 26 марта мужчина вышел из гостиницы «Фианит» на улице Цимлянская, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы:

на вид 50 лет, рост 176−178 см, среднее телосложение; волосы темные с проседью, глаза серо-голубые; был одет: черная кожаная куртка, футболка темного цвета с коротким рукавом, трико черно-синие; с собой у пропавшего был черный рюкзак и черно-красная спортивная сумка.

Всех, кто хоть что-нибудь знает о местонахождении Павла Курских, просят позвонить по телефонам:

89041348258, 89140070273.