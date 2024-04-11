В Красноярском крае откроют 200 номеров в модульных отелях

Модульные отели откроют в восьми районах Красноярского края. Об этом сообщили региональном агентстве по туризму. Сообщается, что отели появятся в Ачинском, Березовском, Абанском, Манском, Балахтинском, Ермаковском и Емельяновском районах, а также в Дивногорске.
Что касается количества мест, в общей сложности их будет более двухсот. Отели появятся на территориях уже работающий баз отдыха. Туристы смогут туда приезжать круглый год. Часть предпринимателей уже завершает работы по строительству отелей.
Сообщается, что все места будут обеспечены электричеством, водоснабжением и водоотведением, а также будут пригодны для посещения маломобильных групп населения.
Строительство отелей обошлось примерно в 300 миллионов рублей. Это деньги федеральные, краевые, а также собственные средства инвесторов.