12 апреля в Иркутске пройдет праздник «День космонавтики»

Гостей будут встречать ведущий и аниматор «Звездочет». Они подготовят конкурсы, загадки и игры на космическую тему. Праздник организован при поддержке администрации города.
В рамках Всемирного дня авиации и космонавтики в этот день состоится еще ряд событий. На базе парка «Патриот» (ул. Ширямова, 38/3) школьники смогут поучаствовать во Всероссийском диктанте, а также испытать свои силы в онлайн-диктанте, который организуют по всей стране. В школе № 21, которая носит имя Юрия Гагарина, пройдет флешмоб и экскурсия по музейной экспозиции. Во всех образовательных учреждениях Иркутска проведут тематические классные часы.
Помимо этого, в библиотеках города организуют такие мероприятия, как познавательная беседа «От Иркутска до звезд», виртуальное путешествие «Космическая азбука с Ежиком и Крошем», интеллектуальная игра «По дорогам галактики», виртуальный обзор книг «Страницы космических стартов», встреча с летчиками Иркутского авиазавода «Первым делом самолеты», игра-путешествие «В космос, навстречу звездам», урок «108 минут, изменившие мир», развлекательная программа «К космическим далям — вперед!» и многое другое. Подробности и время их проведения можно уточнить на сайте Централизованной библиотечной системы.
«Этот праздник имеет особое значение для нашей страны. Он символизирует не только технические достижения человечества, но и самые смелые мечты и стремления. В этом году также отмечается 90-летие первого космонавта Юрия Гагарина — это человек-легенда, которого знает весь мир. При формировании программы праздничных событий мы постарались разнообразить ее разными формами, сделать так, чтобы было интересно иркутянам разных возрастов. Но, безусловно, в первую очередь они направлены на детей», — пояснила заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре Иркутска Татьяна Эдельман.