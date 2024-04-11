12 апреля в Иркутске пройдет праздник «День космонавтики»

«Этот праздник имеет особое значение для нашей страны. Он символизирует не только технические достижения человечества, но и самые смелые мечты и стремления. В этом году также отмечается 90-летие первого космонавта Юрия Гагарина — это человек-легенда, которого знает весь мир. При формировании программы праздничных событий мы постарались разнообразить ее разными формами, сделать так, чтобы было интересно иркутянам разных возрастов. Но, безусловно, в первую очередь они направлены на детей», — пояснила заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре Иркутска Татьяна Эдельман.