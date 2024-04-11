Хабаровские врачи спасли пациента с редким генетическим заболеванием

Сосудистые хирурги Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева спасли жизнь хабаровчанина, который попал к ним на стол с крайне редким генетическим заболеванием — синдромом Элерса-Данлоса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», молодой человек потерял сознание в одном из торговых центров города, после чего был доставлен для оказания медицинской помощи.
В ходе обследования пациента специалисты выявили на его шее огромную гематому, которая возникла из-за разрыва подключичной артерии. С учётом диагностированного у него синдрома Элерса-Данлоса лечение вышло крайне непростым. Как рассказал нашему корреспонденту главный врач медицинского учреждения Андрей Субботин, с таким заболеванием его врачи сталкиваются второй раз за их практику.
Из-за синдрома Элерса-Данлоса кожа, суставы и вены человека делаются очень хрупкими. В данном случае болезнь проявилась в сосудистой форме, что вызвало развитие многочисленных аневризм. Одна из таких и разорвалась у пациента — причиной этому могли стать простой кашель или сильный чих. В результате на шее образовалась гематома, которая своим давлением надорвала внутреннюю яремную вену. В связи с ухудшающимся состоянием пациента было принято решение оперативно провести операцию.
— Операция длилась 3,5 часа и осложнялась не только большой кровопотерей. В данном случае сосуды были очень мягкими и податливыми, и любой прокол иглы сопровождался полным расслоением их стенок. Из-за этого запротезировать повреждённую артерию больного было крайне проблематично. Распространённость данного заболевания в такой форме — один случай на сто тысяч человек. К нам ранее привозили детей с консультативной целью, но на операциях мы с такими больными ещё не сталкивались. Поэтому для нас было новостью, что сосуды могут вести себя именно так, — рассказала сосудистых хирург Ирина Сазикова. В итоге операция прошла успешно — специалистам не только удалось пришить подключичный шурф, но сохранить руку пациента, которая могла быть ампутирована в случае ухудшения ситуации. Вся сосудистая система хабаровчанина была восстановлена и в настоящее время он находится на восстановлении.
Напомним, что в Хабаровске на базе краевой клинической больницы имени Сергеева будет создан межрегиональный центр хирургии для взрослых. Опыт у нашего региона уже есть. У нас есть межрегиональный центр детской хирургии, где проводят высокотехнологичные операции маленьким пациентам с редкими заболеваниями. Там принимают больных по таким направлениям, как детская хирургия (онкология), торакальная хирургия, травматология, ортопедия, неонатальная хирургия, нейрохирургия.