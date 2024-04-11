Хабаровские врачи спасли пациента с редким генетическим заболеванием

— Операция длилась 3,5 часа и осложнялась не только большой кровопотерей. В данном случае сосуды были очень мягкими и податливыми, и любой прокол иглы сопровождался полным расслоением их стенок. Из-за этого запротезировать повреждённую артерию больного было крайне проблематично. Распространённость данного заболевания в такой форме — один случай на сто тысяч человек. К нам ранее привозили детей с консультативной целью, но на операциях мы с такими больными ещё не сталкивались. Поэтому для нас было новостью, что сосуды могут вести себя именно так, — рассказала сосудистых хирург Ирина Сазикова. В итоге операция прошла успешно — специалистам не только удалось пришить подключичный шурф, но сохранить руку пациента, которая могла быть ампутирована в случае ухудшения ситуации. Вся сосудистая система хабаровчанина была восстановлена и в настоящее время он находится на восстановлении.