Новокузнечан призывают собрать вещи и готовиться покинуть зону подтопления

Также мы писали, что в Гурьевском округе ограничили движение транспорта в посёлок Раздольный из-за паводка. А в Таштагольском районе продолжает работу оперативный штаб, где в п. Усть-Кабырза накануне уровень воды превысил критический на 90 см и составил 540 см. Подтоплено уже больше 40 домов.