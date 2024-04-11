Новокузнечан призывают собрать вещи и готовиться покинуть зону подтопления

Администрация Новокузнецка призывает горожан, живущих в зоне подтопления, приготовить документы, лекарства, необходимые вещи и быть готовыми покинуть опасную зону. Из-за плюсовой температуры и ледохода власти ожидают повышение уровня воды в реках Томь и Кондома.
«Следите за изменениями обстановки через средства массовой информации — интернет-сайты, каналы телевидения и радио. Своевременно принимайте меры к обеспечению вашей безопасности, сохранности вашего имущества. Берегите свою жизнь и жизни своих близких!» — пишут сотрудники пресс-службы мэрии.
По вопросам подтопления на территории города можно обращаться по телефонам ЕДДС г. Новокузнецка: 32−15−15, 32−16−16, 112, Новокузнецкого района: 32−42−52, 112.
Также мы писали, что в Гурьевском округе ограничили движение транспорта в посёлок Раздольный из-за паводка. А в Таштагольском районе продолжает работу оперативный штаб, где в п. Усть-Кабырза накануне уровень воды превысил критический на 90 см и составил 540 см. Подтоплено уже больше 40 домов.