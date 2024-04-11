Совместные учения МЧС и волонтеров-поисковиков пройдут в Хабаровске

«В этот раз волонтёры Хабаровского края получили возможность поучаствовать в обучающем мероприятии дважды. В родном регионе будут тренироваться участники, имеющие опыт в поиске, но упора на “высший пилотаж” мы не делаем, так как будет очень много новичков. А вот в Камчатский край для обмена опытом отправятся уже опытные старожилы нашего движения, которым нужно прокачаться в серьёзных новых задачах. В итоге Дальний Восток сможет обучить большее количество волонтёров и повысить эффективность поисковых операций», — пояснила Ольга Щукина, подчеркнув, что подобные учения проводятся в нашем регионе с 2018 года и с каждым годом становятся все более информативными, интересными и полезными.