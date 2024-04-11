Совместные учения МЧС и волонтеров-поисковиков пройдут в Хабаровске

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю в преддверии масштабных учений волонтёров-поисковиков прошла пресс-конференция участие в которой приняли помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия, руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа и руководитель отделения Национального Центра в Хабаровском крае Ольга Щукина.
В ходе встречи, были затронуты ряд вопросов, касающихся программы предстоящих учений, а также повседневных будней волонтеров-поисковиков и системы взаимодействия добровольцев с представителями силовых ведомств и сотрудниками МЧС России.
«Такие учения проводятся во всех регионах страны по программе, подготовленной совместно со специалистами Российского университета спецназа по инициативе председателя попечительского совета Центра Елены Мильской. Все мероприятия проходят при поддержке МЧС России. Специалисты ведомства проводят обучение волонтёров основам организации штаба на месте проведения поисковой операции, навыкам поисков и выживания в природной среде, ориентирования на местности, оказанию первой помощи», — озвучил программу предстоящих учений Гиорги Булиа.
«В этот раз волонтёры Хабаровского края получили возможность поучаствовать в обучающем мероприятии дважды. В родном регионе будут тренироваться участники, имеющие опыт в поиске, но упора на “высший пилотаж” мы не делаем, так как будет очень много новичков. А вот в Камчатский край для обмена опытом отправятся уже опытные старожилы нашего движения, которым нужно прокачаться в серьёзных новых задачах. В итоге Дальний Восток сможет обучить большее количество волонтёров и повысить эффективность поисковых операций», — пояснила Ольга Щукина, подчеркнув, что подобные учения проводятся в нашем регионе с 2018 года и с каждым годом становятся все более информативными, интересными и полезными.
Со своей стороны, Виталий Дарчия высоко оценил помощь, которую оказывает волонтерское движение в деле розыска пропавших граждан. Он подчеркнул, что с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям ведомство связывает долгое и плодотворное сотрудничество. Наличие подготовленных добровольческих отрядах на местах, в том числе в отдаленных районах является существенным подспорьем в деле поиска пропавших людей. Кроме того, он отметил, что волонтеры оказывают неоценимую поддержку в деле профилактики среди детей и юношества, а также в деле просвещения родителей.
«Система подготовки очень важна. Без базовых основ: ориентирование на местности, умения оказать помощь в случае необходимости, поисковики ничем не отличаются от тех, кого они ищут. Веление души оказывать помощь в данном случае должно подкрепляться навыками и умениями. Специалисты Национального центра это понимают и дают такую возможность своим волонтёрам, подготовиться и обезопасить себя, что спасать других. Мы в свою очередь их поддерживаем и передаём свой опыт», — резюмировал он.