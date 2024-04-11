Какая привычка ведет к проблемам в личной жизни и зачем девушкам водить хоровод у березы

Использовали березу и для лечения — тонкими веточками стегали заболевшего человека, чтобы он быстрее выздоровел. Из березового сока делали напитки, укрепляющие здоровье. Беременные женщины прикладывали к березе ладони и просили у дерева помощи в родах и здоровья для малыша. Девушки водили вокруг березы хороводы и надеялись таким образом привлечь к себе достойного жениха.