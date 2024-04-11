Какая привычка ведет к проблемам в личной жизни и зачем девушкам водить хоровод у березы

Если сокодвижение очень активно, значит, теплая погода установилась надолго. А если ольха опушилась раньше березы, лето будет сырым.
В этот день березовые ветки втыкали в землю на поле и в огороде — это помогало добиться хорошего урожая. Березовые поленья клали и на чердак дома, чтобы уберечь жилище от ударов молнии во время летних гроз.
Использовали березу и для лечения — тонкими веточками стегали заболевшего человека, чтобы он быстрее выздоровел. Из березового сока делали напитки, укрепляющие здоровье. Беременные женщины прикладывали к березе ладони и просили у дерева помощи в родах и здоровья для малыша. Девушки водили вокруг березы хороводы и надеялись таким образом привлечь к себе достойного жениха.
Нельзя 11 апреля:
стричься — волосы будут плохо расти, вплетать в косы белые ленты — к несчастью, пилить или рубить березы (небольшие ветки ломать можно) — судьбу испортить, класть под кровать какие-либо вещи или хранить их там — к проблемам в личной жизни, сушить белье на улице — плохая примета для всей семьи.
Именины сегодня отмечают Иван, Яков, Марк и Кирилл.
В этот день родились:
ученый в области военной и медицинской электроники, академик Николай Девятков, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Березовой, бегунья-спринтер, олимпийская чемпионка на дистанции 100 метров Людмила Кондратьева, актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая Ирина Безрукова, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.