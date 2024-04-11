В марте во Владивостоке родилось почти 500 младенцев

Март обогатил население Владивостока 498 новорожденными. В управлении записи актов гражданского состояния администрации города отметили, что 467 детей было зарегистрировано в отделах ЗАГС, а еще 31 — через МФЦ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Также специалисты рассказали, что в краевой столийе общее количество новорожденных за три месяца достигло впечатляющей отметки в 1585 детей.
Среди детей, появившихся на свет в марте, были и те, кто получил необычные имена. Среди девочек — Северина, Аяна, Радислава, Лада, Регина, Майя и Мелания, а среди мальчиков — Сэмюэль, Леван и Емельян.
Отмечается, что молодожены до 35 лет имеют возможность получить в день регистрации брака сертификат на медицинское обследование в рамках пилотного проекта правительства Приморья под названием «Репродуктивное здоровье». Этот сертификат выдают в ЗАГСах Владивостока с согласия обеих частей семейной пары.
Напомним, во Владивостоке в феврале 2024 года родились девять пар близнецов.