В марте во Владивостоке родилось почти 500 младенцев

Отмечается, что молодожены до 35 лет имеют возможность получить в день регистрации брака сертификат на медицинское обследование в рамках пилотного проекта правительства Приморья под названием «Репродуктивное здоровье». Этот сертификат выдают в ЗАГСах Владивостока с согласия обеих частей семейной пары.