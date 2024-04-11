Леопарды осваивают новые территории в Приморском крае

В Приморском крае в Октябрьском муниципальном округе было зафиксировано присутствие дальневосточного леопарда, что стало первым таким случаем на данной территории. Это открытие значительно расширяет понимание распределения этих редких хищников и указывает на возможность существования экологических коридоров, способствующих их распространению.
Как сообщила пресс-служба заповедника «Земля леопарда», учёные подтвердили наличие леопарда за пределами национального парка после тщательного анализа сообщений от местных жителей и последующего обнаружения следов животного. Фотоловушка зафиксировала молодого самца, который ранее был замечен в 2023 году в компании своей матери. Расстояние между местами его предыдущего и нынешнего обитания составляет около 56 километров. Возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет.
Планируется проведение встреч с жителями округа, чтобы обсудить вопросы, связанные с новым «соседом». Осваивая новые территории, леопарды сталкиваются с угрозами, включая браконьерство, конфликты с людьми и утрату среды обитания. Важно предпринимать меры для защиты этих животных и поддержания биоразнообразия Приморья.
Дальневосточные леопарды, которые в прошлом столкнулись с угрозой исчезновения из-за деятельности человека, сейчас испытывают рост численности благодаря природоохранной деятельности. Популяция увеличилась в три раза и насчитывает 129 особей. Национальный парк «Земля леопарда» уже не является их единственным убежищем, так как леопарды начали осваивать новые земли.