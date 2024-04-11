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Леопарды осваивают новые территории в Приморском крае

Редкий хищник демонстрирует свою адаптивность, пересекая реки и расширяя свою территорию обитания.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В Приморском крае в Октябрьском муниципальном округе было зафиксировано присутствие дальневосточного леопарда, что стало первым таким случаем на данной территории. Это открытие значительно расширяет понимание распределения этих редких хищников и указывает на возможность существования экологических коридоров, способствующих их распространению.

Как сообщила пресс-служба заповедника «Земля леопарда», учёные подтвердили наличие леопарда за пределами национального парка после тщательного анализа сообщений от местных жителей и последующего обнаружения следов животного. Фотоловушка зафиксировала молодого самца, который ранее был замечен в 2023 году в компании своей матери. Расстояние между местами его предыдущего и нынешнего обитания составляет около 56 километров. Возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет.

Ученые считают, что реки могут стать серьезным препятствием для перемещения леопардов. Предполагается, что леопард смог пересечь реку Раздольная, используя автомобильный мост, после чего продолжил свое движение на север.

Планируется проведение встреч с жителями округа, чтобы обсудить вопросы, связанные с новым «соседом». Осваивая новые территории, леопарды сталкиваются с угрозами, включая браконьерство, конфликты с людьми и утрату среды обитания. Важно предпринимать меры для защиты этих животных и поддержания биоразнообразия Приморья.

Дальневосточные леопарды, которые в прошлом столкнулись с угрозой исчезновения из-за деятельности человека, сейчас испытывают рост численности благодаря природоохранной деятельности. Популяция увеличилась в три раза и насчитывает 129 особей. Национальный парк «Земля леопарда» уже не является их единственным убежищем, так как леопарды начали осваивать новые земли.

флора и фауна