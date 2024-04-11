Леопарды осваивают новые территории в Приморском крае

Как сообщила пресс-служба заповедника «Земля леопарда», учёные подтвердили наличие леопарда за пределами национального парка после тщательного анализа сообщений от местных жителей и последующего обнаружения следов животного. Фотоловушка зафиксировала молодого самца, который ранее был замечен в 2023 году в компании своей матери. Расстояние между местами его предыдущего и нынешнего обитания составляет около 56 километров. Возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет.