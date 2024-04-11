Главные новости в Молдове 11 апреля

1. Я уеду жить в Ереван: пассажиропоток в аэропорту Кишинева вырос на треть — какие самые популярные направления.
2. Почему в Молдове участие в переписи населения приравнивается к воинской обязанности: На какие вопросы мы вправе не отвечать и что нам за это будет.
3. С каждым днем в Молдове все жарче: Синоптики — о том, чем грозит такая летняя аномальщина среди весны.
4. Сотрудник СИБ о жарких событиях в Комрате: «Если реально людей начнут гнобить, то полицейские встанут на сторону народа, а власти просто завезут сюда пришлых из других районов».
5. Майя Санду пообещала, что Гагаузия наладит отношения с Кишиневом, когда Молдова вступит в Европейский союз, а жители автономии получат работу и защиту своих прав: Почему уже сегодня нельзя жить по закону, а нужно ждать много лет.