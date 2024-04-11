Главные новости в Молдове 11 апреля

5. Майя Санду пообещала, что Гагаузия наладит отношения с Кишиневом, когда Молдова вступит в Европейский союз, а жители автономии получат работу и защиту своих прав: Почему уже сегодня нельзя жить по закону, а нужно ждать много лет.