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Главные новости в Молдове 11 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 11 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

1. Я уеду жить в Ереван: пассажиропоток в аэропорту Кишинева вырос на треть — какие самые популярные направления.

2. Почему в Молдове участие в переписи населения приравнивается к воинской обязанности: На какие вопросы мы вправе не отвечать и что нам за это будет.

3. С каждым днем в Молдове все жарче: Синоптики — о том, чем грозит такая летняя аномальщина среди весны.

4. Сотрудник СИБ о жарких событиях в Комрате: «Если реально людей начнут гнобить, то полицейские встанут на сторону народа, а власти просто завезут сюда пришлых из других районов».

5. Майя Санду пообещала, что Гагаузия наладит отношения с Кишиневом, когда Молдова вступит в Европейский союз, а жители автономии получат работу и защиту своих прав: Почему уже сегодня нельзя жить по закону, а нужно ждать много лет.

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