10 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в гостях проиграл «Парме». Встреча проходила в рамках Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 94:106.
В составе нашей команды наилучший результат показал Ксавьер Рэйтан-Мэйес — 23 очка и 7 результативных передач. Джеремая Мартин набрал 19 очков.
— Мы начали игру с мягкой защиты, позволили сопернику много забить легких бросков и набрать преимущество. На таком уровне нельзя позволять соперникам играть так легко, — говорит после игры Йовица Арсич, главный тренер красноярской команды.
Уже 13 апреля в заключительном матче регулярного сезона сибиряки на выезде сразятся с «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).