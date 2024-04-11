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Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в гостях проиграл «Парме»

Баскетбольный клуб «Енисей» уступил «Парме» на выезде.

Источник: Соцсети

10 апреля красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в гостях проиграл «Парме». Встреча проходила в рамках Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 94:106.

В составе нашей команды наилучший результат показал Ксавьер Рэйтан-Мэйес — 23 очка и 7 результативных передач. Джеремая Мартин набрал 19 очков.

— Мы начали игру с мягкой защиты, позволили сопернику много забить легких бросков и набрать преимущество. На таком уровне нельзя позволять соперникам играть так легко, — говорит после игры Йовица Арсич, главный тренер красноярской команды.

Уже 13 апреля в заключительном матче регулярного сезона сибиряки на выезде сразятся с «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).

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