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Проезд по улице Ленинградская ограничат в Иркутске до 31 июля

Важная информация для автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через микрорайон Иркутск-2 в Ленинском округе. В ближайшее время здесь будет ограничен проезд по улице Ленинградская.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке улицы Ленинградская от перекрёстка с Таманской до перекрёстка с Новаторов. На этом участке будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях. Работы начнутся в 8 часов утра 6 мая и продлятся больше 2 месяцев — до 8 часов вечера 31 июля.

Автомобилистам следует принимать во внимание информацию об ограничении движения по улице Ленинградская в Ленинском округе Иркутска и планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку.