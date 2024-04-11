Проезд по улице Ленинградская ограничат в Иркутске до 31 июля

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке улицы Ленинградская от перекрёстка с Таманской до перекрёстка с Новаторов. На этом участке будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях. Работы начнутся в 8 часов утра 6 мая и продлятся больше 2 месяцев — до 8 часов вечера 31 июля.