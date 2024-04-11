Распадская внедряет цифровые технологии в геологоразведке и бурении скважин

Геологи Распадской встретили профессиональный праздник с отличными результатами. За 2022−2023 гг. специалисты Южно-Кузбасского геологоразведочного управления (предприятие входит в РУК) подсчитали, защитили в Госкомиссии Роснедр и поставили на государственный баланс более 380 млн тонн угля для предприятий компании.
Благодаря геологам угольщики заранее, до начала проходческих и добычных работ, получают информацию о геологических нарушениях и других потенциальных проблемах при отработке месторождений. Недавно в компании приняли стандарт по геологии. Цель — повысить точность и достоверность прогнозов, внедрять новые виды исследований угольных пластов. В компании создали отдел 3D-моделирования, и теперь все данные об особенностях месторождений, горных работах шахт и разрезов оцифрованы.
Сегодня геологические 3D-модели есть у всех предприятий Распадской угольной компании. Они содержат не только полную геологическую информацию конкретной шахты или разреза, но и служат базой для внедрения цифрового планирования. На базе 3D-моделей и с помощью специализированных компьютерных программ Мicromine угольщики планируют горные работы, максимально учитывая все факторы, которые влияют на проходку и добычу.
На очереди — создание геомеханических моделей, которые покажут состояние массива горных пород, вероятность динамических явлений. Это поможет компании разрабатывать проактивные меры для безопасного ведения горных работ.
Устранять проблемы при бурении скважин специалистам Распадской помогает новая автономная система видеоинспекции, или видеоглаз. Прибор оснащен поворотной камерой и способен в подробностях зафиксировать состояние обсадных труб и зоны нарушений в скважине.
Сегодня у геологов компании есть хорошая база и высокоточные цифровые помощники для оценки запасов углей и подготовки качественной технической документации. А это основа для безопасной и высокопроизводительной работы всех угледобывающих предприятий Распадской угольной компании.
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