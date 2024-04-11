Распадская внедряет цифровые технологии в геологоразведке и бурении скважин

Сегодня геологические 3D-модели есть у всех предприятий Распадской угольной компании. Они содержат не только полную геологическую информацию конкретной шахты или разреза, но и служат базой для внедрения цифрового планирования. На базе 3D-моделей и с помощью специализированных компьютерных программ Мicromine угольщики планируют горные работы, максимально учитывая все факторы, которые влияют на проходку и добычу.