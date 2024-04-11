Кусала доски, пыталась стащить весло: в Приморье белуха похулиганила перед саперами

«Комсомолка» не раз предупреждала, что ни в коем случае нельзя кормить белух и уж тем более пытаться покататься на них. Да, эти существа очень дружелюбны и сами тянутся к человеку, но вы никогда не знаете, как они могут себя повести. А если их постоянно подкармливать, они утратят навыки охоты и погибнут.