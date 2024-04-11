Кусала доски, пыталась стащить весло: в Приморье белуха похулиганила перед саперами

На термометрах плюсовые температуры все выше и выше, любители SUP-прогулок чаще выходят в море. По человеческому внимаю соскучились белухи. Кита-хулигана повстречали отдыхающие в бухте Новик у берегов острова Русский. Что успел натворить мормлек, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Комсомолка» не раз предупреждала, что ни в коем случае нельзя кормить белух и уж тем более пытаться покататься на них. Да, эти существа очень дружелюбны и сами тянутся к человеку, но вы никогда не знаете, как они могут себя повести. А если их постоянно подкармливать, они утратят навыки охоты и погибнут.
Напомним, как-то раз группа саперов повстречала в море белуху со шрамом. Она ныряла рядом, вставала под доски, прикасалась головой к ним, давала гладить себя, переворачивалась вверх брюшком. Для большинства из SUP-райдеров это была первая встреча воочию с белухой. Такого приключения с этим милым представителем вида зубатых китов из семейства нарваловых они и представить себе не могли.