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Кусала доски, пыталась стащить весло: в Приморье белуха похулиганила перед саперами

У берегов острова Русский белуха окатила водой отдыхающих и попыталась стащить весло.

На термометрах плюсовые температуры все выше и выше, любители SUP-прогулок чаще выходят в море. По человеческому внимаю соскучились белухи. Кита-хулигана повстречали отдыхающие в бухте Новик у берегов острова Русский. Что успел натворить мормлек, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Белый кит навязчиво присоединился к прогулке саперов и стал всеми способами привлекать к себе внимание. Судя по кадрам от очевидцев, никто не пытался потрогать или угостить мормлека, тогда тот стал нагло брызгаться и «плеваться». На этом проказы белухи не закончились. В какой-то момент она попыталась стащить чье-то весло, покусала сапы и даже попробовала украсть у кого-то ботинок. В общем, похулиганила на славу. Кадры с этой встречи вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

«Комсомолка» не раз предупреждала, что ни в коем случае нельзя кормить белух и уж тем более пытаться покататься на них. Да, эти существа очень дружелюбны и сами тянутся к человеку, но вы никогда не знаете, как они могут себя повести. А если их постоянно подкармливать, они утратят навыки охоты и погибнут.

Напомним, как-то раз группа саперов повстречала в море белуху со шрамом. Она ныряла рядом, вставала под доски, прикасалась головой к ним, давала гладить себя, переворачивалась вверх брюшком. Для большинства из SUP-райдеров это была первая встреча воочию с белухой. Такого приключения с этим милым представителем вида зубатых китов из семейства нарваловых они и представить себе не могли.

флора и фауна