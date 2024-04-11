Ползала прямо в снегу: в Челябинской области среди сугробов заметили гадюку

В Челябинской области из спячки начали выходить гадюки. Одну из змей заметили среди сугробов в национальном парке «Зигальга». Скорее всего, она только что выбралась из своей зимней норы и возвращалась на обычное место обитания. Убежище на время зимы гадюки часто ищут вдали от привычного места и способны при этом уползать на пять километров от «дома».