Ползала прямо в снегу: в Челябинской области среди сугробов заметили гадюку

В Челябинской области из спячки начали выходить гадюки. Одну из змей заметили среди сугробов в национальном парке «Зигальга». Скорее всего, она только что выбралась из своей зимней норы и возвращалась на обычное место обитания. Убежище на время зимы гадюки часто ищут вдали от привычного места и способны при этом уползать на пять километров от «дома».
Весенний подтаявший снег для гадюки не опасен. Дело в том, что змеи этого вида, в отличие от многих своих собратьев, стойко переносят холод. А вот людям при встрече с гадюками об опасности забывать не стоит.
— Гадюки ядовиты, но не агрессивны, — рассказали в пресс-службе «Зигальги». — Если уж бросаются на человека, то только защищаясь. Потому лучше их не трогать и не пытаться взять в руки.
Напомним, в Челябинской области рядом с поселком появился медведь. По вечерам зверь выходит к дороге и ждет, что его накормят. Медведю решили устроить принудительный переезд: его собираются поймать и переселить подальше в лес.