Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами

Чтобы наполнить свой рацион микро- и макроэлементами, «Роспотребнадзор» рекомендует обратить внимание на следующие овощи:
- молодая белокочанная и цветная капуста;
- лук-порей;
- морковь;
- ревень;
- редис и редька;
- свекла;
- листовой цикорий;
- фенхель.
Из фруктов отдайте предпочтение бананам и цитрусовым. Также сейчас большое множество яблок разных сортов.
Не забудьте про зелень:
- водяной кресс и кресс-салат;
- зеленый лук и шнитт-лук;
- мята;
- петрушка;
- листовой салат и салат радиккио;
- черемша;
- шпинат и щавель.
«Все эти дары природы станут надежными союзниками в нелегком деле сохранения витаминного баланса», — отметили эксперты.