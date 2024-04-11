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Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами

Специалисты «Роспотребнадзора» рассказали, как уберечь организм от заболеваний, стрессов и весенних депрессий с помощью сезонных овощей и фруктов, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Чтобы наполнить свой рацион микро- и макроэлементами, «Роспотребнадзор» рекомендует обратить внимание на следующие овощи:

  • молодая белокочанная и цветная капуста;
  • лук-порей;
  • морковь;
  • ревень;
  • редис и редька;
  • свекла;
  • листовой цикорий;
  • фенхель.

Из фруктов отдайте предпочтение бананам и цитрусовым. Также сейчас большое множество яблок разных сортов.

Не забудьте про зелень:

  • водяной кресс и кресс-салат;
  • зеленый лук и шнитт-лук;
  • мята;
  • петрушка;
  • листовой салат и салат радиккио;
  • черемша;
  • шпинат и щавель.

«Все эти дары природы станут надежными союзниками в нелегком деле сохранения витаминного баланса», — отметили эксперты.

здоровье