Главные новости за 10 апреля

ВЧЕРА
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.
Лукашенко потребовал выстроить надежную защиту от любых внешних факторов. Рассказываем, что имел в виду Президент.
Совет Республики принял заявление о противодействии терроризму.
Беларусь развивается на основе интересов своих граждан, традиций, истории, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заключительном заседании 11-й сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
«Экспозиция станет книгой». Акулович рассказала о дальнейшей судьбе выставки «Параллельные миры».
Министр экономики о стимулах для укрупнения и масштабирования бизнеса.
Обеспечение единства измерений в ЕАЭС: результаты и перспективы развития.
Никарагуа, Зимбабве, Экваториальная Гвинея. Глава «АМКОДОРа» рассказал о планах по поставке техники.
Белорусские ученые работают над созданием кисломолочного продукта для космонавтов.
«Мирное небо для нас — символ жизни». Два врача из Газы рассказали, как им живется в Беларуси.
«Это хороший опыт и немного тренировка». Известные спортсмены присоединились к акции «Аднавім лясы разам».
В Беларуси к началу купального сезона откроется 459 пляжей.
СЕГОДНЯ
Национальный пресс-центр проведет пресс-мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню гемофилии. Начало в 10.45. Место проведения: Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (г. Минск, ул. Семашко, 8).
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: «Итоги проведения Дней культуры Республики Беларусь в Азербайджанской Республике. Перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере культуры». Начало в 14.30.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Республика Беларусь — космическая держава: реализация союзных проектов, национальные программы и космические спутники». Начало в 11.00.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «Петр Явич — ученик Юделя Пэна» будет работать до 31 мая в Гродненском музее истории религии.
XXXIX Фестиваль музыки «Минская весна» пройдет по 31 мая в Белорусской государственной филармонии.
Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, будет работать до 9 июня в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению Международной авиационной федерации (ФАИ). 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.
Международный день полета человека в космос.
120 лет назад родился Честноков Владимир Иванович, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах «Академик Иван Павлов», «Зеленая карета», «Четвертый перископ» и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1968 году.
120 лет назад о Ли Софья Дмитриевна, белорусский живописец, заслуженный работник культуры Беларуси (1975). В 1931 году окончила Витебский художественный техникум. Работала в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической картины. Значительная часть работ посвящена теме борьбы белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны: «Партизанский лагерь», «Партизаны в дозоре», «Партизанская землянка» и др. Среди других работ: пейзажи «Осень», «Нарочь», натюрморты «День Победы», «Маки» и др. Для ее полотен характерна композиционная точность, колористическая звучность, пластическая завершенность. Умерла в 1980 году.
75 лет назад родился Куклачев Юрий Дмитриевич, российский артист цирка, дрессировщик, художественный руководитель московского «Театра кошек», народный артист Российской Федерации.