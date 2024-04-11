Главные новости за 10 апреля

120 лет назад о Ли Софья Дмитриевна, белорусский живописец, заслуженный работник культуры Беларуси (1975). В 1931 году окончила Витебский художественный техникум. Работала в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической картины. Значительная часть работ посвящена теме борьбы белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны: «Партизанский лагерь», «Партизаны в дозоре», «Партизанская землянка» и др. Среди других работ: пейзажи «Осень», «Нарочь», натюрморты «День Победы», «Маки» и др. Для ее полотен характерна композиционная точность, колористическая звучность, пластическая завершенность. Умерла в 1980 году.