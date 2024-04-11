«Кроме удивления, ничего не получаем». Петербургские отельеры рассказали, как прошла первая неделя с курортным сбором

С отказами платить курортный сбор опрошенные «Фонтанкой» предприниматели пока не сталкивались, но уже размышляют, что делать, если гость не только не заплатит, но и откажется заполнить форму отказа. Чтобы отелю не пришлось платить штраф или выкладывать сумму из своего кармана, можно выселить гостя, а потом заселить снова, так что каждый из заездов не будет превышать одни сутки, рассуждает один из предпринимателей. «Главное — конфликт не получить очередной», — подчеркивает он. Но пока нет понимания, раскусит ли эту хитрость информационная система Смольного.