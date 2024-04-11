Фестиваль рододендрона впервые пройдет в Приморье

Во время фестиваля все желающие смогут по специальным ценам отправиться в туры и на экскурсии к местам цветения рододендрона. В кафе и ресторанах гостям предложат десерты и напитки, напоминающие о весенней красоте приморской природы. На городских площадках развернутся фотовыставки, героями которых станут различные виды цветущего рододендрона. В ряде районов края и Владивостока состоятся субботники и экологические акции по высаживанию этого растения. Кроме того, к фестивалю в этом году будет приурочен День рододендрона, который на протяжении 20 лет проходит в Ботаническом саду Владивостока.