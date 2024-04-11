Фестиваль рододендрона впервые пройдет в Приморье

Фестиваль проведет ТИЦ Приморья, первые мероприятия намечены на 25 апреля. Рододендрон цветет в Приморье с середины апреля по середину мая.
Как сообщает пресс-служба регионального Туристско-информационного центра, в конце апреля приморцев и гостей края ждет насыщенная программа. Фестиваль рододендрона станет уникальным событием, которое объединит сферы туризма, гастрономии, науки, творчества, культуры.
«Весь край с его удивительными пейзажами превратится в фестивальную площадку, главным символом которой станет рододендрон. Правда, многие его называют багульником, но багульник совсем другой, у него ничего общего с нашим рододендроном. Да и фестивали багульника есть в России, но фестиваль рододендрона будет только у нас», — подчеркнули в ТИЦ.
Во время фестиваля все желающие смогут по специальным ценам отправиться в туры и на экскурсии к местам цветения рододендрона. В кафе и ресторанах гостям предложат десерты и напитки, напоминающие о весенней красоте приморской природы. На городских площадках развернутся фотовыставки, героями которых станут различные виды цветущего рододендрона. В ряде районов края и Владивостока состоятся субботники и экологические акции по высаживанию этого растения. Кроме того, к фестивалю в этом году будет приурочен День рододендрона, который на протяжении 20 лет проходит в Ботаническом саду Владивостока.
«Этот нежный цветок — гордость края. А его цветение — повод для творчества. Благодаря фестивальной программе, этим чудом природы сможет полюбоваться вся Россия. Мероприятия призваны обратить внимание гостей и жителей региона на богатство и красоту природы, на ее одновременно силу и хрупкость. Фестиваль не будет разовым — это однозначно, проводиться будет ежегодно, и уже есть планы на перспективу», — поделилась директор ТИЦ Ольга Гуревич.