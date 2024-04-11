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Новосибирский актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тыс за коммунальные услуги

На новосибирского актера Павла Прилучного подали в суд.

Источник: Соцсети

Знаменитый актер из Новосибирска Павел Прилучный задолжал за воду, отопление и электричество в квартире, из которой его выселили. Сумма долга составила 57 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Уточняется, что Прилучный уже полгода не оплачивал коммунальные услуги в четырехкомнатной квартире, из которой его выписала бывшая жена Агата Муцениеце после развода.

В результате Мосэнергосбыт подал в суд на Прилучного.

Напомним, что актер Прилучный поздравил дочь с днем рождения спустя две недели.

ЖКХ