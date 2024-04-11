«Сибирь» обыграла «Сибсельмаш» — 14:11 в благотворительном матче-закрытии сезона КХЛ

Первый период встречи прошёл по правилам хоккея с шайбой, а ворота команд защищали голкиперы ХК «Сибирь». Второй — по правилам русского хоккея: игроки взяли соответствующие клюшки, шайбу заменили мячом, а в рамки встали вратари «Сибсельмаша». В заключительной двадцатиминутке команды также играли мячом, но хоккеисты «Сибири» смогли это делать привычными для себя клюшками.