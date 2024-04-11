«Сибирь» обыграла «Сибсельмаш» — 14:11 в благотворительном матче-закрытии сезона КХЛ

Вечером в среду, 10 апреля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске прошёл благотворительный матч-закрытие сезона КХЛ. На льду сошлись хоккеисты «Сибири» и «Сибсельмаша».
Первый период встречи прошёл по правилам хоккея с шайбой, а ворота команд защищали голкиперы ХК «Сибирь». Второй — по правилам русского хоккея: игроки взяли соответствующие клюшки, шайбу заменили мячом, а в рамки встали вратари «Сибсельмаша». В заключительной двадцатиминутке команды также играли мячом, но хоккеисты «Сибири» смогли это делать привычными для себя клюшками.
В результате в этом необычном матче победу одержал ХК «Сибирь» со счётом 14:11.
Напомним, матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» должен был пройти 23 марта, но был отменён в связи с терактом в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Встречу перенесли на 10 апреля и сделали благотворительной. Все вырученные от продажи билетов средства направят в фонд пострадавшим от теракта.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ХК «Сибирь» возобновил поиск главного тренера в межсезонье.