Рассказываем, пройдет ли Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года

Если вы хотите, чтобы ваш штендер полностью соответствовал формату акции, то вот вам исходные данные: ширина основы для портрета — 290 мм, длина — около 435 мм. К ней крепится ручка 500 мм длиной. Организаторы шествия также отмечают, что размеры фото лучше делать 245 на 335. Что касается фото, то художественно оформить его можно здесь — на официальный сайт Бессмертного полка в Иркутске. Все что от вас потребуется — это загрузить на сайт фотографию и напечатать подпись. Сайт сгенерирует для вас коллаж из заданных данных с эмблемой праздничной акции. Это будет ваш макет. Его нужно скачать и отнести в типографию, где его напечатают на плотной основе.