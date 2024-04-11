Рассказываем, пройдет ли Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года — акция любимая всеми горожанами. С каждым годом в ней принимало участие все больше человек. Но, не каждый год, акция проводилась. Как обстоит ситуация в 2024 году, разбираемся.
Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года: будет ли шествие
Шествие Бессмертного полка в Иркутске на данный момент не проводилось три раза. Не было его в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса, а также в 2023-м. Зато в 2022-м после двухлетнего перерыва иркутяне установили рекорд — с Бессмертным полком по городским улицам прошли больше 67 тысяч человек.
Год назад же от проведения акции в очном формате отказались во избежание скопления большого количества народу. В силу возможных провокаций.
— Состоится или нет Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024, пока нет информации, — поделился в КП-Иркутск координатор акции в областном центре. — Ждем распоряжений.
Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года: где пройдет
Если акция все же состоится, то маршрут, наверняка, останется прежним. Начало колонна возьмет у танка «Иркутский комсомолец» на улице Декабрьских Событий. Оттуда «полк» двинется по направлению к Нижней Набережной, где у Московских ворот соединиться с еще одной группой участников праздничного шествия. От Московских ворот обычно начинают движение те, кто не осилит весь маршрут, например, пенсионеры и семьи с маленькими детьми. От Московских ворот Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года «прошагает» до сквера Кирова (если шествие все же разрешат провести в этом году).
Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года: как зарегистрироваться
Никакой регистрации участникам Бессмертного полка проходить не нужно. Необходимо только в назначенное время подойти и занять в колонне место. Единственное, что точно необходимо сделать — это позаботиться о наличии штендера с портретами воевавших родственников. Многие, у кого не сохранились фотографии павших за Родину, просто указывают на табличке фамилию с именем и годы жизни.
Если вы хотите, чтобы ваш штендер полностью соответствовал формату акции, то вот вам исходные данные: ширина основы для портрета — 290 мм, длина — около 435 мм. К ней крепится ручка 500 мм длиной. Организаторы шествия также отмечают, что размеры фото лучше делать 245 на 335. Что касается фото, то художественно оформить его можно здесь — на официальный сайт Бессмертного полка в Иркутске. Все что от вас потребуется — это загрузить на сайт фотографию и напечатать подпись. Сайт сгенерирует для вас коллаж из заданных данных с эмблемой праздничной акции. Это будет ваш макет. Его нужно скачать и отнести в типографию, где его напечатают на плотной основе.
Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2024 года: немного истории
Акцию Бессмертный полк придумали в Томске. Именно там впервые в 2012 году прошло шествие с портретами солдат и офицеров в День Победы. И так задумка понравилась, что россияне тут и там начали перенимать прекрасную традицию. Иркутск присоединился к Бессмертному полку в 2014 году.
И с тех пор участников акции в Приангарье все больше и больше. Во время коронавируса иркутяне крепили портреты с воевавшими в Великую Отечественную войну родственниками в окнах квартир, домов, украшали ими окна машин, меняли в соцсетях аватарки 9 мая. И, конечно, акцию в очном формате сибиряки всегда ждут.