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В Приморье умер известный тренер по гандболу Виктор Латышев

Ему было 74 года.

В Приморье скорбят по ушедшему на 74-м году жизни известному тренеру по гандболу из Уссурийска Виктору Латышеву. О его смерти сообщил Председатель приморского отделения «Опоры России» Игорь Ветрюк, сообщает ИА PrimaMedia.

«Вчера умер человек, от смерти которого у взрослых мужиков слезы начинают катиться сами. Он был больше чем тренер, отец многих пацанов, который вложил в нас все, что мы сейчас из себя представляем. Друзья, коллеги, запомните его», — написал Ветрюк в своих соцсетях.

Виктор Латышев родился в Уссурийске и с детства занимался спортом, но в гандбол пришел в 15 лет. После школы его интересовала научная деятельность, и он отучился на педагога во Владивостоке, где преподавал математику. Однажды его отправили на стажировку в Московский педагогический институт имени В. И. Ленина, где он вместе с командой ЦСКА стал чемпионом Советского Союза по гандболу.

Латышев начал свою тренерскую карьеру в Уссурийске. Его воспитанники достигли высоких результатов, став участниками Российской гандбольной Суперлиги и призерами всероссийских соревнований.