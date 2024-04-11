В Приморье умер известный тренер по гандболу Виктор Латышев

Виктор Латышев родился в Уссурийске и с детства занимался спортом, но в гандбол пришел в 15 лет. После школы его интересовала научная деятельность, и он отучился на педагога во Владивостоке, где преподавал математику. Однажды его отправили на стажировку в Московский педагогический институт имени В. И. Ленина, где он вместе с командой ЦСКА стал чемпионом Советского Союза по гандболу.