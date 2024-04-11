В Красноярске 13 апреля откроется Всероссийская акция «Вахта памяти»

В этом году более 150 поисковиков в составе 15 поисковых отрядов отправятся в экспедиции на поиск незахороненных солдат на территории Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областей и республики Карелия, где во время Великой Отечественной войны вели бои Сибирские формирования.