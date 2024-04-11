В Красноярске 13 апреля откроется Всероссийская акция «Вахта памяти»

В Красноярске 13 апреля состоится торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти». Об этом сообщили в Доме офицеров.
Для возложения цветов к Вечному огню на площади музея «Мемориал Победы» в 12 часов дня соберутся активисты ВОД «Поисковое движение России», представители общественных объединений и учащиеся образовательных учреждений Красноярска.
В этом году более 150 поисковиков в составе 15 поисковых отрядов отправятся в экспедиции на поиск незахороненных солдат на территории Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областей и республики Карелия, где во время Великой Отечественной войны вели бои Сибирские формирования.
На мероприятии пройдёт церемония передачи внуку медальона погибшего красноармейца Дениса Васильевича Тонких, погибшего в боях под Новогородом в марте 1942 года и обнаруженного в 1996 году.
Лучшим поисковикам вручат награды — Знаки «за отличие в поисковом движении» от министерства Обороны РФ.
Ранее сообщалось о том, что красноярские школьники подняли из земли останки более 500 солдат.