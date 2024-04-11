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Стала известна судьба снесённой омской школы № 88

В среду, 10 апреля, состоялась прямая линия с мэром Омска Сергеем Шелестом. Одним из вопросов, заданных градоначальнику, касался проблемной школы № 88.

Там при обследовании здания перед капитальным ремонтом вскрылись серьёзные проблемы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в результате строение разобрали буквально по кирпичам.

Напомним, что в конце марта в соцсетях появилось видео с работающей техникой и полуразрушенной стеной школы № 88.

Как сообщил Сергей Шелест, сейчас перед подрядчиком стоит задача — выстроить новые стены. Затем смонтируют систему отопления, выполнят отделочные работы.

«Все те процессы, которые положено. И школа, конечно же, продолжит функционировать. Она очень востребована в своем микрорайоне, и мы должны довести дело до конца».

подчеркнул мэр Омска

Ранее мы сообщали, что ремонт участка дороги на выезде из города по 10-летию Октября должен начаться уже в этом месяце.

строительство