Как кот помог наркоторговке из Кузбасса сбежать из-под ареста?

Женщина находилась под домашним арестом до завершения расследования.
По данным полиции Кузбасса, в Новокузнецке наркоторговке некоторое время избегать наказания помогал кот. Женщина надела электронный браслет на домашнее животное для побега из-под ареста. Однако новокузнечанку всё равно привлекли к ответственности.
Что случилось?
Женщина попала в поле зрения правоохранителей ещё в 2019 году, когда с сообщником сбывала наркотики — вместе они приобретали их у поставщика и размещали в тайниках. Драгдилеров задержали с поличным во время сбыта и завели на парочку уголовные дела.
Сообщника цыганки приговорили к 15 годам колонии со штрафом 500 тыс. рублей, а её поместили под домашний арест до завершения расследования. Однако, по словам источника kuzbass.aif.ru в ГУФСИН, у фигурантки дела была крайне редкая физиологическая особенность (тонкие кости), которая позволила ей снять браслет без повреждений и надеть на кота. Вообще же снять его так просто нельзя — браслет плотно прилегает к ноге.
Какой приговор получила?
Но почему не того «фигуранта» дела обнаружили не сразу? Как рассказал kuzbass.aif.ru собеседник из системы исполнения наказания, браслет считывает три главных показателя: целостность (то есть если его рвут или режут, срабатывает сигнал тревоги), температуру и движение. Так как кот с температурой тела, близкой человеческой, спокойно передвигался по дому и не разгрыз браслет, удалённые операторы ничего не заподозрили. Неладное выяснилось, когда цыганка не пришла на суд.
Вскоре полицейские вычислили и задержали преступницу. Приговора она дожидалась в следственном изоляторе. В результате ей дали 10,5 лет в колонии общего режима и назначили штраф в полмиллиона рублей.