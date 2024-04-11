Как кот помог наркоторговке из Кузбасса сбежать из-под ареста?

Но почему не того «фигуранта» дела обнаружили не сразу? Как рассказал kuzbass.aif.ru собеседник из системы исполнения наказания, браслет считывает три главных показателя: целостность (то есть если его рвут или режут, срабатывает сигнал тревоги), температуру и движение. Так как кот с температурой тела, близкой человеческой, спокойно передвигался по дому и не разгрыз браслет, удалённые операторы ничего не заподозрили. Неладное выяснилось, когда цыганка не пришла на суд.