«День и ночь сижу у реки и жду ее…»: мать утонувшей 8-летней дочери поделилась подробностями поисков под Иркутском

— Не могу уйти с реки! Вдруг дочку найдут, а меня не будет рядом… День и ночь провожу у воды, все жду… — делится подробностями поисков мама погибшей школьницы из Усольского района. Ее младшая дочь утонула на реке Белой 7 апреля. Причем это случилось буквально на следующий день после того, как семья отметила восьмилетие девочки… Она вышла на лед, чтобы сделать фото. Но тонкая корка не выдержала веса ребенка и треснула. Поиски тела продолжаются уже четвертые сутки. Родные поделились новыми подробностями с КП-Иркутск.
«Все было так хорошо!»
Утонувшая Кристина (имя изменено — прим. Ред.) была младшим ребенком в семье. У нее — старший 18-летний брат и две сестры — 14 и 10 лет. Училась девочка в школе на отлично. В свободное время от уроков успевала посещать танцы и юнармейский отряд «Алые паруса».
— Готовились ко дню рождения Кристины! Так, 6 апреля отпросила дочь с занятий в отряде, чтобы отправиться с ней в Усолье-Сибирское за подарком ее мечты. Она давно просила большого плюшевого гуся. Потом прогулялись по магазинам за новыми вещами для дочки. Все было так хорошо! — рассказывает мать девочки.
Празднование в кругу семьи запланировали на вечер 7 апреля.
— Утром я вместе с дочками отправилась в храм на воскресную службу. Даже подготовили для всех угощения по случаю дня рождения. После я пошла домой, а Кристина осталась на обряд Крещения ребят с юнармейского отряда. Разрешила.
Вернулась девочка домой после обеда, где уже вовсю шла подготовка к празднику.
Провалилась под лед на глазах старшей сестры
Вечером школьница убежала ненадолго на прогулку со старшей 10-летней сестрой и подругой. Девочки решили поиграть на площадке, которая выходит на реку.
— Хотя обычно они там никогда не гуляли, — рассказывает мать Кристины.
Но спустя время дети решили выйти на лед реки. Зачем? Хотели сделать фото. Но идею поддержали не все. Старшая сестра Кристины сопротивлялась. Она понимала, как это опасно, пыталась отговорить от затеи остальных, но не смогла. У нее на глазах буквально в десяти метрах от берега тонкий лед треснул под весом девчонок…
— Старшая дочь, которая стояла на берегу, ринулась звать на помощь. Выбежала соседка, которая живет рядом. Она успела вытащить из воды подругу дочерей, но мою младшую не получилось… Течение было слишком сильное, — рассказывает многодетная мать.
О трагедии мама Кристины узнала примерно через полчаса после случившегося.
— Утром 8 апреля начались поиски тела. На место прибыли спасатели, полицейские и администрация. Сегодня, 11 апреля, на помощь прибыли еще и жители нашего района. Земляки объединились. Рыбаки дали подводные камеры, но результата пока нет.
ОФИЦИАЛЬНО
— По словам очевидца, на акватории реки подо льдом оказалась 8-летняя девочка. Предварительно, провал произошел в 10 метрах от берега. Сильное течение препятствует проведению водолазных работ, — рассказывают в ГУ МСЧ по Иркутской области.
К сожалению, случай не единичный. Несколькими часами ранее, 7 апреля, в Шелехове на карьере провалились под лед две девочки 6 и 10 лет. Местным жителям удалось их вытащить. Детей тогда передали срочно фельдшером скорой помощи. Однако младшей не удалось выжить.
Следователи проводят оперативно-следственные мероприятия. Информация по личностям пострадавших и обстоятельства происшествий уточняются.