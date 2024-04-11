«День и ночь сижу у реки и жду ее…»: мать утонувшей 8-летней дочери поделилась подробностями поисков под Иркутском

— Не могу уйти с реки! Вдруг дочку найдут, а меня не будет рядом… День и ночь провожу у воды, все жду… — делится подробностями поисков мама погибшей школьницы из Усольского района. Ее младшая дочь утонула на реке Белой 7 апреля. Причем это случилось буквально на следующий день после того, как семья отметила восьмилетие девочки… Она вышла на лед, чтобы сделать фото. Но тонкая корка не выдержала веса ребенка и треснула. Поиски тела продолжаются уже четвертые сутки. Родные поделились новыми подробностями с КП-Иркутск.