В Новосибирске изменили схему движения автобусов № 30 и 98

— Автобусы № 30 и 98 в объезд закрытого участка будут ходить по другой схеме: № 30 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м», № 98 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м»: в прямом направлении — по действующим схемам. В обратном направлении — ул. Дмитрия Донского, разворот в районе конечного остановочного пункта «Ботанический ж/м» для движения в обратном направлении, ул. Дмитрия Донского, далее — по действующим схемам, — рассказали в мэрии Новосибирска.