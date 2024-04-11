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В Новосибирске изменили схему движения автобусов № 30 и 98

Автобусы № 30 и 98 две недели будут ездить по измененному маршруту в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на две недели изменили схему движения автобусов № 30 и 98. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Изменения вступили в силу 10 апреля и продлятся до 23 числа этого же месяца. В этот период «Водосети» ремонтируют водопровод на улице Северной в районе здания № 29.

— Автобусы № 30 и 98 в объезд закрытого участка будут ходить по другой схеме: № 30 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м», № 98 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м»: в прямом направлении — по действующим схемам. В обратном направлении — ул. Дмитрия Донского, разворот в районе конечного остановочного пункта «Ботанический ж/м» для движения в обратном направлении, ул. Дмитрия Донского, далее — по действующим схемам, — рассказали в мэрии Новосибирска.