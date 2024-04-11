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Кемеровчанам объяснили, почему второй день сильно шумит Кемеровская ГРЭС

Гул от электростанции замечают даже живущие в километре от неё горожане.

Кемеровчане жалуются на шум от Кемеровской ГРЭС, и в СГК сообщили, что шум исходит действительно от них и что ситуация под контролем.

«10 апреля в связи с похолоданием ГРЭС включила в работу дополнительный котёл. Однако при наборе рабочих параметров предохранительные клапаны стали работать нештатно, периодически сбрасывая давление. Всё это сопровождается выбросом пара и шумом», — объясняют ресурсники.

Сейчас шумный котёл помогает обеспечивать теплом и горячей водой левую часть города, поэтому вывести его из работы невозможно. Однако заместить его мощности другим планируется в течение дня — на это нужно не менее 10 часов.

Также специалисты пояснят, что проведённые замеры шума не превышают норматива, хотя и могут доставлять неудобства жителям.