Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете

Мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку. В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка, сообщает Zakon.kz.