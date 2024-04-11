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Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете

Мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку. В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Как пишет портал stopfake.kz, преступники используют фишинговые ссылки.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.

«Это — фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками».

Пресс-служба правительства РК

Также в пресс-службе правительства попросили «не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам».

«Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия».

Пресс-служба правительства РК