Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете

Как пишет портал stopfake.kz, преступники используют фишинговые ссылки.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.
«Это — фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками».
Также в пресс-службе правительства попросили «не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам».
«Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия».