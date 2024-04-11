За два дня около 30% пассажирских автобусов не вышли на маршрут во Владивостоке

В управлении эти нарушения связали с нехваткой водителей, а также с массовыми проверками, которые проводит полиция, что приводит к нарушениям расписания. Отметим, что минувшим днем, 10 апреля, часть автобусов не вышла на маршрут из-за праздника Ураза-байрам. Утром на территории КСК «Фетисов Арена» прошла молитва ид-намаз, на которую пришли водители-мусульмане.