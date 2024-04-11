За два дня около 30% пассажирских автобусов не вышли на маршрут во Владивостоке

Во Владивостоке 11 апреля проверили эффективность работы общественного транспорта. Выяснилось, что за два дня, начиная с 10 апреля, уровень недовыпуска автобусов на определенных маршрутах достиг 30%, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на городское управление транспорта.
В управлении эти нарушения связали с нехваткой водителей, а также с массовыми проверками, которые проводит полиция, что приводит к нарушениям расписания. Отметим, что минувшим днем, 10 апреля, часть автобусов не вышла на маршрут из-за праздника Ураза-байрам. Утром на территории КСК «Фетисов Арена» прошла молитва ид-намаз, на которую пришли водители-мусульмане.
«Автотранспортные компании, допустившие подобные нарушения, привлечены к ответственности за невыполнение условий муниципальных контрактов», — добавили в управлении транспорта.