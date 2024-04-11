После 29-градусной жары в Воронежскую область придет похолодание

Погоду региона будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
В четверг, 11 апреля, в Воронежской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6−11 м/с. Температура днем 24−29° тепла. В Воронеже — 27−29°.
В пятницу, 12 апреля, на территории региона похолодает. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 8−13° тепла, днем 20−25°. В Воронеже воздух прогреется до 22°.
В субботу, 13 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура ночью 5−10°, днем 16−21°. В Воронеже днем ожидается температура воздуха от 17 до 19° тепла.