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После 29-градусной жары в Воронежскую область придет похолодание

В четверг, 11 апреля, на территории Воронежской области ожидается жара до 29 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 755 мм рт. ст. +17°

Погоду региона будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

В четверг, 11 апреля, в Воронежской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6−11 м/с. Температура днем 24−29° тепла. В Воронеже — 27−29°.

В пятницу, 12 апреля, на территории региона похолодает. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 8−13° тепла, днем 20−25°. В Воронеже воздух прогреется до 22°.

В субботу, 13 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура ночью 5−10°, днем 16−21°. В Воронеже днем ожидается температура воздуха от 17 до 19° тепла.