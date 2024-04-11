После 29-градусной жары в Воронежскую область придет похолодание

В пятницу, 12 апреля, на территории региона похолодает. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 8−13° тепла, днем 20−25°. В Воронеже воздух прогреется до 22°.