Прокуратура проверила разбитую дорогу в Лесозаводске Приморского края

Информация СМИ о разбитом гравийном покрытии на улице Комсомольской в Лесозаводске заинтересовала прокуратуру, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.
Местные жители жаловались, что администрация Лесозаводска бездействует, поэтому гражданам приходится самостоятельно ремонтировать и подсыпать дорогу.
Лесозаводская межрайонная прокуратура провела выездную проверку совместно со специалистом Госавтоинспекции. На гравийном покрытии обнаружили множественные дефекты: просадку дорожного полотна и колеи, что нарушает ГОСТ.
Главе городского округа внесли представление, проводится административное расследование по признакам несоблюдения требований по безопасности дорожного движения при содержании дорог.
Прокуратура проконтролирует устранение нарушений и привлечение виновника к административной ответственности.