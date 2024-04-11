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Прокуратура проверила разбитую дорогу в Лесозаводске Приморского края

Теперь виновнику ситуации грозит административное наказание.

Источник: Прокуратура Приморского края

Информация СМИ о разбитом гравийном покрытии на улице Комсомольской в Лесозаводске заинтересовала прокуратуру, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Местные жители жаловались, что администрация Лесозаводска бездействует, поэтому гражданам приходится самостоятельно ремонтировать и подсыпать дорогу.

Лесозаводская межрайонная прокуратура провела выездную проверку совместно со специалистом Госавтоинспекции. На гравийном покрытии обнаружили множественные дефекты: просадку дорожного полотна и колеи, что нарушает ГОСТ.

Главе городского округа внесли представление, проводится административное расследование по признакам несоблюдения требований по безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Прокуратура проконтролирует устранение нарушений и привлечение виновника к административной ответственности.

Прокуратура